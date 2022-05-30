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5/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:37JST 5/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26781.68、+176.84）
・NYダウは上昇（33212.96、+575.77）
・ナスダック総合指数は上昇（12131.13、+390.48）
・シカゴ日経先物は上昇（27140、大阪比+330）
・1ドル＝127.10-20円
・SOX指数は上昇（3115.35、+120.74）
・VIX指数は低下（25.72、-1.78）
・米原油先物は上昇（115.07、+0.98）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
弱気材料
・米国の急速な金融引き締め懸念
・ウクライナ情勢
・ゼロコロナ政策による中国経済停滞
留意事項
・国債買いオペ
・工作機械受注（4月）
・2025年大阪・関西万博の民間パビリオン構想概要
・ユーロ圏景況感指数（5月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）
・ブラジルFGVインフレIGPM（5月）
・独消費者物価指数（5月）
・カナダ経常収支（1-3月）
・EU（欧州連合）臨時首脳会合（31日まで）
・独ハノーバーメッセ（6月2日まで）
・米株式市場は休場《ST》
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