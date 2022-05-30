*08:37JST 5/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26781.68、+176.84）

・NYダウは上昇（33212.96、+575.77）

・ナスダック総合指数は上昇（12131.13、+390.48）

・シカゴ日経先物は上昇（27140、大阪比+330）

・1ドル＝127.10-20円

・SOX指数は上昇（3115.35、+120.74）

・VIX指数は低下（25.72、-1.78）

・米原油先物は上昇（115.07、+0.98）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

弱気材料

・米国の急速な金融引き締め懸念

・ウクライナ情勢

・ゼロコロナ政策による中国経済停滞

留意事項

・国債買いオペ

・工作機械受注（4月）

・2025年大阪・関西万博の民間パビリオン構想概要

・ユーロ圏景況感指数（5月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）

・ブラジルFGVインフレIGPM（5月）

・独消費者物価指数（5月）

・カナダ経常収支（1-3月）

・EU（欧州連合）臨時首脳会合（31日まで）

・独ハノーバーメッセ（6月2日まで）

・米株式市場は休場《ST》