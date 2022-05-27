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クックビズ　大幅に続伸、久一米田商店の再生支援でスポンサー契約、水産加工事業を承継／新興市場スナップショット

2022年5月27日 09:36

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記事提供元：フィスコ

*09:36JST ＜6558＞ クックビズ 903 +5
大幅に続伸。民事再生手続きの申し立てを行っている久一米田商店（北海道函館市）の再生を支援し、スポンサー契約を締結したと発表している。久一米田商店の水産加工事業を新設分割設立会社に承継し、クックビズは新設分割設立会社の全株式を取得する。譲渡対価は0.65億円。成長戦略として掲げる「食」×「事業再生」分野への事業展開の一環で、久一米田商店が長年にわたり構築してきた安定的な事業基盤を引き継ぐ。《ST》

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