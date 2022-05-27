*09:16JST 東京為替：今年後半における米利上げ停止観測でドルは上げ渋る

27日午前の東京市場でドル・円は127円10銭台で推移。米国株高を受けてリスク回避的な円買いは抑制されているが、今年後半に米利上げ停止の可能性が浮上しており、リスク選好的なドル買い・円売りがただちに拡大するとの見方は少ないようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は126円97銭から127円21銭、ユーロ・ドルは、1.0719ドルから1.0735ドル。ユーロ・円は136円29銭から136円50銭。《MK》