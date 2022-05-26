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BiSHの新曲、“解散に向けた12カ月連続リリース”第8弾
BiSH(ビッシュ)が12ヶ月連続リリース第8弾となる新曲を、2022年8月31日(水)にCDで発売する。
■12ヶ月連続リリース第8弾の新曲
2023年をもって解散することを発表した“楽器を持たないパンクバンド”BiSHが、12ヶ月連続リリース企画の第8弾となる新曲「タイトル未定」をCDで発売。第1弾「FiNAL SHiTS」、第2弾「ぴょ」、第3弾「愛していると言ってくれ」、第4弾「ごめんね」、第5弾「LiE LiE LiE」、第6弾「どんなに君が変わっても僕がどんなふうに変わっても明日が来る君に会うため」、第7弾「タイトル未定」に次ぐ楽曲となる。
■初回生産限定盤にはライブ映像&写真集も
なおシングルは、初回生産限定盤、DVD盤、CD盤の3種で展開。BiSHイーツ仕様の初回限定盤には、2021年10月に真駒内セキスイハイムアイスアリーナにて行われたライブ「BiSH SPARKS “DAYDREAM NATiON” EPiSODE 2」や新曲ミュージックビデオの映像、100ページにも及ぶ豪華写真集が付属する予定だ。
■詳細
BiSH 8月の新曲「タイトル未定」
CD発売日：2022年8月31日(水)
CD価格：CD盤(CDのみ) 1,100円、DVD盤(CD＋DVD) 4,950円、初回生産限定盤(CD＋Blu-ray＋ライブCD2枚組＋フォトブック) 11,000円
＜収録内容＞
■CD
01 タイトル未定
02 タイトル未定
■Blu-ray＆DVD
BiSH SPARKS “DAYDREAM NATiON” EPiSODE 2 at 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
01 BiSH-星が瞬く夜に-
02 GiANT KiLLERS
03 DEADMAN
04 ZENSHiN ZENREi
05 CAN WE STiLL BE??
06 オーケストラ
07 DA DANCE!!
08 プロミスザスター
09 スパーク
10 ぴらぴろ
11 SMACK baby SMACK
12 遂に死
13 in case...
14 FREEZE DRY THE PASTS
15 STAR
16 STACKiNG
17 MONSTERS
18 サラバかな
19 beautifulさ
20 I have no idea.
21 ALL YOU NEED IS LOVE
■Blu-ray
新曲ミュージックビデオほか
■ライブCD
BiSH SPARKS “DAYDREAM NATiON” EPiSODE 2 at 真駒内セキスイハイムアイスアリーナの音源を2枚組CDに収録
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