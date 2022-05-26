*03:23JST NY為替：ドル・円は127円台前半で推移

米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨（5月3-4日開催分）の発表後、ドル・円は127円23銭から127円49銭で推移し、ユーロ・ドルは1.0662ドルから1.0690ドルで推移。



米10年債利回りは2.76％台から2.73％台まで低下後、2.74％台で推移。NYダウは、32000ドル台から31750ドル台で上下した後、31900ドル台で推移している。

【要人発言】

・米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨（5月3-4日開催分）

「大半の当局者は次回2回の50bp利上げを支持」

「抑制的な政策スタンスが適切となる可能性に留意」

「引き締め後は年末にかけ状況良くなると多くが想定」《KK》