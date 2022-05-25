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HOYAを対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（25日10:02時点のeワラント取引動向）
記事提供元：フィスコ
*10:23JST HOYAを対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（25日10:02時点のeワラント取引動向）
手仕舞い売りとしてはNTN＜6472＞コール39回 7月 250円、日産自動車＜7201＞コール309回 6月 500円などが見られる。
上昇率上位はHOYA＜7741＞コール79回 6月 16,000円（+71.4%）、オリエンタルランド＜4661＞コール187回 6月 23,000円（+54.6%）、電源開発＜9513＞コール42回 6月 2,450円（+53.9%）、キャタピラーコール101回 6月 280米ドル（+50.0%）、メタ・プラットフォームズコール159回 6月 210米ドル（+50.0%）などとなっている。
（カイカ証券）《FA》
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