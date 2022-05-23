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【市場反応】米4月シカゴ連銀全米活動指数、前月から上昇しドル売り後退
記事提供元：フィスコ
*21:54JST 【市場反応】米4月シカゴ連銀全米活動指数、前月から上昇しドル売り後退
米4月シカゴ連銀全米活動指数は0.47と、3月0.36から上昇も予想を下回った。
米4月シカゴ連銀全米活動指数の上昇で、米国債相場は軟調。10年債利回りは2.84％まで上昇した。ドル買いも優勢となり、ドル・円は127円60銭から127円82銭まで上昇。
ユーロ・ドルは1.066ドルから1.0649ドルまで下落した。
【経済指標】
・米・4月シカゴ連銀全米活動指数：0.47（予想：0.5、3月：0.36←0.44）《KY》
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