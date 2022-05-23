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ヘッドウォーター ストップ高買い気配、エヌビディアの「DXアクセラレーションプログラム」に参画／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:55JST ＜4011＞ ヘッドウォーター 3850 カ -
ストップ高買い気配。米半導体大手エヌビディアの日本法人が新たに設立した「NVIDIA DXアクセラレーションプログラム」に参画し、DX推進で協業を開始すると発表している。同プログラムは、ビジネスコンサルタントやAIエキスパート、システムインテグレータなどとエヌビディアで構成されている。ヘッドウォータースはDXコンサルティングから開発、運用までを支援し、共同ソリューションや共同マーケティングを展開するという。《ST》
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