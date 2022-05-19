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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：5月19日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
記事提供元：フィスコ
*12:38JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：5月19日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
5月23日-5月25日：BlockSplit 3（スプリト）
5月24日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間5月25日）
5月25日-5月26日：Florida Bitcoin and Blockchain Summit 2022（フロリダ）
5月26日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間5月27日）
5月27日：Disrupt DeFi Conference in Puerto Rico（プエルトリコ）
5月27日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間5月30日午前1時）
6月2日：Blockchain Fest 2022 Singapore（シンガポール）
6月7日-6月9日：Blockchain Oracle Summit; Berlin（ベルリン）
6月9日-6月12日：Consensus 2022（オースティン）
6月10日：World Blockchain Summit Singapore（シンガポール）
6月13日-6月15日：CogX Summit & Festival 2022（オンライン及びロンドン）
6月14日-6月16日：The Bitcoin Mining Conference 2022（プラハ）《TY》
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