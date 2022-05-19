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ロコンド 大幅に続落、23年2月期の営業利益予想9.00億円、地合い悪化に押される／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:51JST <3558> ロコンド 1037 -38
大幅に続落。23年2月期の営業利益予想を9.00億円と発表している。単体ベースの前期実績は8.83億円だった。既存事業の成長に加え、Reebok国内事業の運営に関する伊藤忠商事<8001>とのライセンス契約締結の影響を織り込んだ。また、25年2月期の営業利益目標を11.00億円とする中期経営計画を公表している。ただ、前日の米国株急落に伴う相場の地合い悪化を受け、株価は売りに押されている。《ST》
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