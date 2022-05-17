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前日に動いた銘柄 part1 三井松島、上組、マツキヨココカラ＆カンパニーなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 三井松島、上組、マツキヨココカラ＆カンパニーなど
銘柄名<コード>16日終値⇒前日比
住友ベークライト<4203> 4350 +80
今期は2ケタ増収で営業増益を見込む。増配も計画
デクセリアルズ<4980> 3715 +205
2ケタ増収増益・増配計画や自社株買いを引き続き評価。
平田機工<6258> 4215 -625
今期は2ケタ営業減益見込みで配当も減額。
JMDC<4483> 5020 +420
決算後急落もナスダックの大幅続伸追い風に買い戻し強まる。
三井松島<1518> 2345+400
大幅増配見通しにより利回り妙味も高まり。
トレックスセミ<6616> 2657+382
今期の大幅増益・増配見通しを好感。
日東工業<6651> 1986+400
大幅な増配計画がサプライズに。
フロンティアM<7038> 1079+150
第1四半期大幅増益決算がインパクトに。
西本WISMETTACHD<9260> 2974+500
12月期業績予想の大幅上方修正を好感。
近鉄エクス<9375> 3400+504
近鉄グループが完全子会社化目指してTOB。
DmMiX<7354> 1972 +380
第1四半期大幅増益決算を好感。
上組<9364> 2698 +500
中計数値上方修正や株主還元策を高評価。
ダブルスタンダード<3925> 2143 +400
今期は一段と増益率拡大の見通しとなり。
イーレックス<9517> 2187 +400
今期の2ケタ増益見通しをプラス材料視。
キャリアリンク<6070> 1770 +300
今期増益見通しをプラス材料視へ。
マツキヨココカラ＆カンパニー<3088> 4960 +700
統合シナジーなどによる想定上回る好業績を評価。
ワイエイシイ<6298> 1785 +300
今期大幅増益・増配見通しを好材料視。
ギフティ<4449> 1122 +150
第1四半期決算評価の流れも継続。
スターティアH<3393> 645 +100
前期上振れや今期大幅増益見通し評価。
エンビプロHD<5698> 1042 +150
業績上方修正や増配を好材料視。
エムアップ<3661> 1102 +144
今期の大幅増益見通しが評価材料に。
クオールHD<3034> 1214 +169
2ケタ経常増益見通しや増配を評価。
芝浦メカトロニクス<6590> 9040 +1100
連続大幅増益や大幅増配見通しを好感の動き続く。
国際紙パルプ商事<9274> 329 +34
今期は連続で最高益更新見通しに。
NTN<6472> 239 +25
今期の大幅増益見通しや復配を評価。
じげん<3679> 329 +37
今期2ケタ増益見通しや自社株買いで。
スクエニHD<9684> 5640 +420
前期業績はコンセンサス上回る着地に。
ユーグレナ<2931> 898 +83
第1四半期の調整後EBITDAは黒字転換。
アイスタイル<3660> 177 +18
業績下方修正も悪材料出尽くし感優勢か。
ダイフク<6383> 8140 +800
連続2ケタ増益見通しや受注好調を評価。
サニーサイド<2180> 643-150
上方修正での出尽くし感や株主優待制度廃止で。
日医工<4541> 248 -274
事業再生ADR申請をネガティブ視の動き続く。
ギークス<7060> 872 -234
今期の3割経常減益見通しネガティブ視。
エン・ジャパン<4849> 2063 -390
今期の大幅減益見通しが引き続きインパクトに。《FA》
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