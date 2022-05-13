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5/13の強弱材料

2022年5月13日 08:22

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記事提供元：フィスコ


*08:22JST 5/13
[強弱材料]

強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（11370.96、+6.73）
・シカゴ日経先物は上昇（25800、大阪比+30）
・SOX指数は上昇（2827.21、+15.27）
・VIX指数は低下（31.77、-0.79）
・米原油先物は上昇（106.13、+0.42）
・米長期金利は低下
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（25748.72、-464.92）
・NYダウは下落（31730.30、-103.81）
・1ドル＝128.30-40円
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化

留意事項
・5月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・マネーストック（4月）
・日本郵政<6178>、みずほ<8411>、三井住友<8316>、SMC<6273>、三井不<8801>、KDDI
<9433>など決算発表
・マレーシアGDP（1-3月）
・香港GDP改定値（1-3月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）
・米輸出入物価指数（4月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（5月）
・ロシアCPI（4月）
・主要7カ国（G7）外相会議（14日まで）
・北大西洋条約機構（NATO）外相会合（14、15日）《ST》

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