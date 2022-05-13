

*08:22JST 5/13

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（11370.96、+6.73）

・シカゴ日経先物は上昇（25800、大阪比+30）

・SOX指数は上昇（2827.21、+15.27）

・VIX指数は低下（31.77、-0.79）

・米原油先物は上昇（106.13、+0.42）

・米長期金利は低下

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（25748.72、-464.92）

・NYダウは下落（31730.30、-103.81）

・1ドル＝128.30-40円

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・5月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・マネーストック（4月）

・日本郵政<6178>、みずほ<8411>、三井住友<8316>、SMC<6273>、三井不<8801>、KDDI

<9433>など決算発表

・マレーシアGDP（1-3月）

・香港GDP改定値（1-3月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）

・米輸出入物価指数（4月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（5月）

・ロシアCPI（4月）

・主要7カ国（G7）外相会議（14日まで）

・北大西洋条約機構（NATO）外相会合（14、15日）《ST》