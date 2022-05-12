

*15:47JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ

情報・通信業が下落率トップ。そのほかサービス業、水産・農林業、医薬品、小売業なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか保険業、石油・石炭製品、電力・ガス業、不動産業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. ゴム製品 ／ 3,254.29 ／ 1.57

2. 保険業 ／ 1,210.97 ／ 1.50

3. 石油・石炭製品 ／ 1,115.53 ／ 1.35

4. 電力・ガス業 ／ 379.09 ／ 1.00

5. 不動産業 ／ 1,425. ／ 0.52

6. 機械 ／ 2,056.78 ／ 0.52

7. 精密機器 ／ 9,112.4 ／ 0.44

8. 卸売業 ／ 2,001.29 ／ -0.06

9. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,839.71 ／ -0.13

10. ガラス・土石製品 ／ 1,049.82 ／ -0.27

11. 鉄鋼 ／ 450.39 ／ -0.27

12. 鉱業 ／ 408.67 ／ -0.35

13. 陸運業 ／ 1,760.87 ／ -0.36

14. 食料品 ／ 1,651.63 ／ -0.43

15. 銀行業 ／ 154.52 ／ -0.46

16. その他製品 ／ 3,528.17 ／ -0.50

17. 繊維業 ／ 525.63 ／ -0.54

18. 建設業 ／ 1,065.28 ／ -0.57

19. 輸送用機器 ／ 3,219.61 ／ -0.70

20. 金属製品 ／ 1,112.07 ／ -1.10

21. 非鉄金属 ／ 976.74 ／ -1.19

22. 化学工業 ／ 2,018.36 ／ -1.26

23. 証券業 ／ 345.6 ／ -1.31

24. 空運業 ／ 183.37 ／ -1.39

25. パルプ・紙 ／ 461.19 ／ -1.42

26. 電気機器 ／ 3,258.67 ／ -1.54

27. その他金融業 ／ 666.09 ／ -1.65

28. 海運業 ／ 1,106.74 ／ -1.67

29. 小売業 ／ 1,209.54 ／ -2.10

30. 医薬品 ／ 3,017.15 ／ -2.11

31. 水産・農林業 ／ 480.37 ／ -2.28

32. サービス業 ／ 2,368.85 ／ -3.26

33. 情報・通信業 ／ 4,480.34 ／ -4.06《FA》