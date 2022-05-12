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東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ
*15:47JST 東証業種別ランキング：情報・通信業が下落率トップ
情報・通信業が下落率トップ。そのほかサービス業、水産・農林業、医薬品、小売業なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか保険業、石油・石炭製品、電力・ガス業、不動産業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. ゴム製品 ／ 3,254.29 ／ 1.57
2. 保険業 ／ 1,210.97 ／ 1.50
3. 石油・石炭製品 ／ 1,115.53 ／ 1.35
4. 電力・ガス業 ／ 379.09 ／ 1.00
5. 不動産業 ／ 1,425. ／ 0.52
6. 機械 ／ 2,056.78 ／ 0.52
7. 精密機器 ／ 9,112.4 ／ 0.44
8. 卸売業 ／ 2,001.29 ／ -0.06
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,839.71 ／ -0.13
10. ガラス・土石製品 ／ 1,049.82 ／ -0.27
11. 鉄鋼 ／ 450.39 ／ -0.27
12. 鉱業 ／ 408.67 ／ -0.35
13. 陸運業 ／ 1,760.87 ／ -0.36
14. 食料品 ／ 1,651.63 ／ -0.43
15. 銀行業 ／ 154.52 ／ -0.46
16. その他製品 ／ 3,528.17 ／ -0.50
17. 繊維業 ／ 525.63 ／ -0.54
18. 建設業 ／ 1,065.28 ／ -0.57
19. 輸送用機器 ／ 3,219.61 ／ -0.70
20. 金属製品 ／ 1,112.07 ／ -1.10
21. 非鉄金属 ／ 976.74 ／ -1.19
22. 化学工業 ／ 2,018.36 ／ -1.26
23. 証券業 ／ 345.6 ／ -1.31
24. 空運業 ／ 183.37 ／ -1.39
25. パルプ・紙 ／ 461.19 ／ -1.42
26. 電気機器 ／ 3,258.67 ／ -1.54
27. その他金融業 ／ 666.09 ／ -1.65
28. 海運業 ／ 1,106.74 ／ -1.67
29. 小売業 ／ 1,209.54 ／ -2.10
30. 医薬品 ／ 3,017.15 ／ -2.11
31. 水産・農林業 ／ 480.37 ／ -2.28
32. サービス業 ／ 2,368.85 ／ -3.26
33. 情報・通信業 ／ 4,480.34 ／ -4.06《FA》
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