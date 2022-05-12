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花王 急落、第1四半期大幅減益決算をマイナス視
記事提供元：フィスコ
*14:14JST 花王---急落、第1四半期大幅減益決算をマイナス視
花王<4452>は急落。前日に第1四半期決算を発表。営業利益は230億円で前年同期比25.8％減益。社内計画は上回ったとされているようだが、市場予想は70億円程下振れた。通期計画は1600億円で前期比11.5％増、従来計画を据え置いている。原材料価格上昇のマイナス影響を引き上げる一方で、値上げやコスト削減で吸収する方針のもようだが、下振れ懸念は強まる展開になっているもよう。《YN》
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