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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、中消費者物価指数、米消費者物価コア指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、中消費者物価指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
14:00 景気先行CI指数(3月) 100.9 100.0
14:00 景気一致指数(3月) 97.0 96.8
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(4月) 1.9％ 1.5％
10:30 中・生産者物価指数(4月) 7.8％ 8.3％
15:00 独・CPI(4月) 0.8％ 0.8％
16:00 マレーシア・中央銀行が政策金利発表 1.75％
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(4月) 0.99％ 1.62％
21:30 米・消費者物価コア指数(4月) 6.1％ 6.5％
27:00 米・財政収支(4月) -1927億ドル
中・海外直接投資(4月、18日までに) 25.6％
米・10年債入札
独・10年入札
米・アトランタ連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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