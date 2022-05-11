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今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、中消費者物価指数、米消費者物価コア指数など

2022年5月11日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、中消費者物価指数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
14:00　景気先行CI指数(3月)　100.9　100.0
14:00　景気一致指数(3月)　97.0　96.8


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(4月)　1.9％　1.5％
10:30　中・生産者物価指数(4月)　7.8％　8.3％
15:00　独・CPI(4月)　0.8％　0.8％
16:00　マレーシア・中央銀行が政策金利発表　　1.75％
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(4月)　0.99％　1.62％
21:30　米・消費者物価コア指数(4月)　6.1％　6.5％
27:00　米・財政収支(4月)　　-1927億ドル


中・海外直接投資(4月、18日までに)　　25.6％

米・10年債入札

独・10年入札

米・アトランタ連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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