

*14:35JST Ｆ＆ＬＣ---急伸、スシロー全店で値上げを発表

Ｆ＆ＬＣ<3563>は急伸。9日、子会社である株式会社あきんどスシローが展開するスシロー全店において、10月1日より価格の改訂などを行うと発表。円安や水産資源の減少等による食材の調達コスト、物流費、地代、人件費、建設資材の高騰などが要因。郊外型店舗では黄皿を現行価格・税込110円から120円、赤皿を165円から180円、黒皿を330円から360円に値上げする。昨年9月高値からの株価下落率は一時47％程にも達していたため、採算改善期待が高まるなか、買い戻しに繋がっている。《YN》