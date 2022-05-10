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Ｆ＆ＬＣ 急伸、スシロー全店で値上げを発表
記事提供元：フィスコ
*14:35JST Ｆ＆ＬＣ---急伸、スシロー全店で値上げを発表
Ｆ＆ＬＣ<3563>は急伸。9日、子会社である株式会社あきんどスシローが展開するスシロー全店において、10月1日より価格の改訂などを行うと発表。円安や水産資源の減少等による食材の調達コスト、物流費、地代、人件費、建設資材の高騰などが要因。郊外型店舗では黄皿を現行価格・税込110円から120円、赤皿を165円から180円、黒皿を330円から360円に値上げする。昨年9月高値からの株価下落率は一時47％程にも達していたため、採算改善期待が高まるなか、買い戻しに繋がっている。《YN》
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