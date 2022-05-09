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（中国）上海総合指数は売り先行もプラス圏回復、財政支出の拡大期待などで
記事提供元：フィスコ
*11:24JST （中国）上海総合指数は売り先行もプラス圏回復、財政支出の拡大期待などで
9日の上海総合指数は売り先行。前日比0.38％安の2990.20ptで寄り付いた後は、日本時間午前11時01分現在、0.20％高の3007.55ptで推移している。政府が景気対策の強化を強調しており、追加の金融緩和や財政支出の拡大に対する期待は高まっている。一方、米金利高が引き続き足かせに。また、政府による「ゼロコロナ」政策の堅持なども経済活動の停滞懸念を強めている。《AN》
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