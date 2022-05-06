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イード　大幅続伸、22年6月期の営業利益予想を上方修正、新型コロナの影響が想定より軽微／新興市場スナップショット

2022年5月6日 09:39

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記事提供元：フィスコ


*09:39JST <6038> イード 777 +39
大幅続伸。22年6月期の営業利益を従来予想の5.30億円から6.00億円（前期実績4.54億円）に上方修正している。新型コロナウイルスの影響が想定よりも軽微で、主力のクリエイタープラットフォームセグメントが好調に推移していることに加え、クリエイターソリューションセグメントでも高利益率の大型案件があったため。全社的なコスト削減努力も利益の押し上げに寄与した。《TY》

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