関連記事
イード 大幅続伸、22年6月期の営業利益予想を上方修正、新型コロナの影響が想定より軽微／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:39JST <6038> イード 777 +39
大幅続伸。22年6月期の営業利益を従来予想の5.30億円から6.00億円（前期実績4.54億円）に上方修正している。新型コロナウイルスの影響が想定よりも軽微で、主力のクリエイタープラットフォームセグメントが好調に推移していることに加え、クリエイターソリューションセグメントでも高利益率の大型案件があったため。全社的なコスト削減努力も利益の押し上げに寄与した。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- クリアル 大幅高、東京のマンション13棟を不動産投資会社に売却／新興市場スナップショット 5/ 2 13:56
- Ｅｎｊｉｎ 大幅に3日ぶり反発、22年5月期第3四半期の質疑応答集開示、上方修正に期待／新興市場スナップショット 5/ 2 13:29
- プロパティDBK 年初来高値、23年3月期の営業利益予想7.69億円、年間配当予想は18円に増配／新興市場スナップショット 5/ 2 12:59
- アズーム 年初来高値、22年9月期第2四半期の営業利益66.7％増、会社計画上回る／新興市場スナップショット 5/ 2 10:16
- メルカリ 年初来安値、22年6月期の営業損失予想45.00億円、投資膨らみ赤字転落（訂正）／新興市場スナップショット 5/ 2 09:59