

*08:38JST 5/6

強気材料

・1ドル＝130.20-30円

・米原油先物は上昇（108.26、+0.45）

・米国景気の拡大

・コロナ流行下の経済活動正常化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（26818.53、-29.37）

・NYダウは下落（32997.97、-1063.09）

・ナスダック総合指数は下落（12317.69、-647.16）

・シカゴ日経先物は下落（26735、大阪比-75）

・SOX指数は下落（3005.53、-158.26）

・VIX指数は上昇（31.20、+5.78）

・米長期金利は上昇

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢

・コロナ流行の長期化

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（4月）

・マネタリーベース（4月）

・HOYA<7741>、JFE<5411>、JAL<9201>など決算発表

・岸田首相が欧州から帰国

・豪準備銀行（中央銀行）四半期報告

・中国経常収支速報（1-3月）

・スイス失業率（4月）

・独鉱工業生産指数（3月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（4月）

・加失業率（4月）

・米雇用統計（4月）

・米消費者信用残高（3月）

・インドネシアは休場《NH》