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5/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:38JST 5/6
強気材料
・1ドル＝130.20-30円
・米原油先物は上昇（108.26、+0.45）
・米国景気の拡大
・コロナ流行下の経済活動正常化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（26818.53、-29.37）
・NYダウは下落（32997.97、-1063.09）
・ナスダック総合指数は下落（12317.69、-647.16）
・シカゴ日経先物は下落（26735、大阪比-75）
・SOX指数は下落（3005.53、-158.26）
・VIX指数は上昇（31.20、+5.78）
・米長期金利は上昇
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢
・コロナ流行の長期化
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（4月）
・マネタリーベース（4月）
・HOYA<7741>、JFE<5411>、JAL<9201>など決算発表
・岸田首相が欧州から帰国
・豪準備銀行（中央銀行）四半期報告
・中国経常収支速報（1-3月）
・スイス失業率（4月）
・独鉱工業生産指数（3月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-DI）（4月）
・加失業率（4月）
・米雇用統計（4月）
・米消費者信用残高（3月）
・インドネシアは休場《NH》
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