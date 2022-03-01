

*17:22JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は150円59銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年3月限

寄付150円58銭 高値150円64銭 安値150円52銭 引け150円59銭

売買高総計26095枚

2年 434回 -0.030％

5年 150回 0.005％

10年 365回 0.175％

20年 179回 0.660％

債券先物3月限は、150円36銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、150円64銭まで上げた。財務省の10年債入札前にいったん売られ、150円52銭まで下げたが、その後、入札の結果は順調との見方から再び買われて引けた。現物債の取引では、2年債と20年債が売られ、5年債と10年債が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は1.45％、10年債は1.84％、30年債は2.17％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は0.10％、英国債は1.37％、オーストラリア10年債は2.18％、NZ10年債は2.75％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・17:55 独・2月製造業PMI改定値（予想：58.5、速報値：58.5）

・18:00 ユーロ圏・2月製造業PMI改定値（予想：58.4、速報値：58.4）

・18:30 英・2月製造業PMI改定値（予想：57.3、速報値：57.3）

・18:30 英・1月住宅ローン承認件数（予想：7.20万件、12月：7.10万件）

・22:00 独・2月消費者物価指数速報値（前年比予想：+5.1％、1月：+4.9％）

・22:30 カナダ・10-12月期GDP（前期比年率予想：+6.5％、7-9月期：+5.4％）

・23:45 米・2月製造業PMI改定値（予想：57.5、速報値：57.5）

・24:00 米・2月ISM製造業景況指数（予想：58.0、1月：57.6）

・24:00 米・1月建設支出（前月比予想：+0.1％、12月：+0.2％）

・04:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁オンライン討論会参加

・04:00 メスター米クリーブランド連銀総裁開会あいさつ（同行主催インフレ関連会議）

・G7財務相・中銀総裁会議

・バイデン米大統領が一般教書演説《KK》