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サイバーセキュリ ストップ高、トヨタサプライヤーへのサイバー攻撃でセキュリティ関連銘柄に物色／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:19JST <4493> サイバーセキュリ 2133 +400
ストップ高。トヨタ自動車<7203>が1日に国内全工場の稼働を停止すると発表したことを受け、セキュリティ関連銘柄の一角として物色されている。報道によると、トヨタ車の部品をつくるサプライヤーがサイバー攻撃を受けたという。このためサイバーセキュリティ対策の需要が拡大するとの見方から、同業のセキュアヴェイル<3042>やFFRIセキュリティ<3692>にも投資資金が流入している。《ST》
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