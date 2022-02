tofubeatsの最新アルバム『REFLECTION』中村佳穂歌う表題曲など新曲含む全16曲

tofubeats(トーフビーツ)の最新アルバム『REFLECTION』が2022年5月18日(水)にCDで発売。

■tofubeats、4年振り5作目となる最新アルバムCD『REFLECTION』

幅広い楽曲プロデュースを手掛け、これまでに森高千里、KREVA、藤井隆ら人気アーティストと数々のコラボレーションを行い注目を集めてきたtofubeats。2021年には同じトラックメイカーとして活躍するSTUTS(スタッツ)とのコラボレーション楽曲「One」のリリースなどで話題を呼んだ。

そんなtofubeatsが自身4年振り5作目となる最新アルバム作品『REFLECTION』をリリース。tofubeats自身の歌唱曲はもちろん、ミレニアム・パレード(millennium parade)が手掛けた、映画『竜とそばかすの姫』の主題歌「U」のボーカルを務めた中村佳穂をはじめとする様々なアーティストを客演に迎えた楽曲を含む全16曲を収録する。

■新曲を随時先行配信、第1弾は中村佳穂が歌う表題曲

アルバムに収録する新曲はCD発売日までに随時先行配信。その第1弾として、表題曲となる中村佳穂とのコラボレーション楽曲「REFLECTION feat.中村佳穂」が2月25日(金)より配信リリース。さらに、同楽曲のミュージックビデオも同時に公開される。

<tofubeatsコメント>

この曲は2020年夏、東京駅から日比谷に向かって歩いている時にアイデアがまとまった曲です。人気が少なくなった遊歩道を歩きながらいろんなできなくなったことに思いを巡らせていたのですが、ふとまだ自分には歩きながら音楽を聴く自由があるなと思い直したことがきっかけになりました。

ボーカルの中村さんはちょうどオファーした時期に映画の出演が決まるか決まらないかの頃だったのですが、半年待つのでその後だったらどうですか!とそこそこ強引な我々のオファーを快諾してくださり歌っていただくことができました。楽曲の魅力を最大限まで引き上げてくださった中村さんの歌唱にぜひご注目ください。

マキシラさんにお願いしたミュージックビデオにはこの長いブランクで見た目がちょっと変わった自分が出演しています。

■通常盤&初回限定盤の2形態で展開

なお、CDのパッケージは通常盤と初回限定盤の2形態で展開。初回限定盤は、人気イラストレーター山根慶丈がこれまで描いてきたtofubeatsのアートワークを12枚のポストカードにまとめたスペシャルなパッケージとなる。

■詳細

tofubeats 最新アルバムCD『REFLECTION』

CD発売日:2022年5月18日(水)

価格:通常盤 3,080円、初回限定盤 4,180円

<CD収録曲>

1. Mirror

2. PEAK TIME

3. Let Me Be

4. Emotional Bias

5. SMILE

6. don’t like u feat. Neibiss

7. 恋とミサイル feat. UG Noodle

8. Afterimage

9. Solitaire

10. VIBRATION feat. Kotetsu Shoichiro

11. Not for you

12. CITY2CITY

13. SOMEBODY TORE MY P

14. Okay!

15. REFLECTION feat. 中村佳穂

16. Mirai

■第1弾先行配信曲「REFLECTION feat. 中村佳穂 」

先行配信日:2月25日(金)