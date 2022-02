英会話レベルアップのために「SO」を使いこなSO! (1)

今回のコアで覚える英語シリーズは、番外編として「so」を取上げる。英語の授業ではそれ程重要視されていないようだが、日常会話ではランキングトップに入る程頻繁に使用される。そしてsoのような単語にもコアがある。今回はsoのさまざまな使い方を2回に分けて紹介する。

■soのコア

soのコアは、『副詞として「そのように」「それくらい」「そう」という「方法」「程度」「代用」などの意味を表す。さらに接続詞として「そういうことで」という「結果」の意味を表すもの』と定義される。(出典:weblio)

■使い方1 - 強調

ものごとの程度を表すときに使用する。同意語の単語としては、お馴染みの「very」がある。以下のように使う。

Ex;

・Thank you so much!「どうもありがとう!」

・Why are you taking so long?「何でそんなに時間かかっているの?」

・That was so delicious!「あれはとても美味しかった」

日本人に最もポピュラーなsoの使い方ではないだろうか。

■使い方2 - 代名詞

程度を表す用法と同様に馴染み深い使い方が、代名詞としての使用法だろう。以下がその例文である。

Ex;

・I don’t think so.「そうは思わない・そんなことはない」

・He told me so.「彼からそのように聞いた」

・I hope so.「そう願う」

この用法は主に「say・tell・think・hope・expect・suppose・believe・fear・hear」などと共に使われる。セットで覚えておこう。「そう思う」「そう聞いた」など、日本語の代名詞「そう」と似ているところが興味深い。この使い方は非常に覚えやすいのではないだろうか。

■使い方3 - ~だから・それで・なので

「AだからBにする」のような、接続詞として使われる。例えば以下のような例文である。

Ex;

Today is a national holiday right. I could be stuck in traffic. So maybe I’ll take a train.

「今日は休日でしょう。渋滞しそうだから電車使おうかしら。」

Ex;

A: I thought you went to the party.

「あのパーティに行ったと思ったけどな」

B: Well I thought so. But last night was so cold right. So I stayed at home to chill.

「いや行こうと思ったんだけど、昨日凄く寒かったでしょ?だから家でゆっくりすることにした。」

最後の例文は色々な意味のsoが使われていることが、おわかりいただけただろうか。このようにsoはかなり頻繁に使われる。soの使い方はまだまだたくさんある。引き続き次回のパート2で紹介しよう。(記事:newpowersoul・記事一覧を見る)