

*17:15JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は150円23銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年3月限

寄付150円27銭 高値150円33銭 安値150円20銭 引け150円23銭

売買高総計23770枚

2年 433回 -0.030％

5年 150回 0.020％

10年 365回 0.205％

20年 179回 0.685％

債券先物3月限は、150円27銭で取引を開始。ロシアのウクライナ軍事侵攻の先行き懸念から買いが先行したとみられ、150円33銭まで上げた。その後、日経平均株価の反発や2年債入札への警戒から売られ、150円20銭まで下げた。それ以降は150円20銭台での推移が続いたが、来週の30年債入札を控えて上値が重くなった。2年債入札の結果は無難との見方だった。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は1.57％、10年債は1.94％、30年債は2.25％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は0.17％、英国債は1.44％、オーストラリア10年債は2.22％、NZ10年債は2.78％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・1月マネーサプライM3（前年比予想：+6.7％、12月：+6.9％）

・19:00 ユーロ圏・2月景況感指数（予想：113.1、1月：112.7）

・22:30 米・1月個人所得（前月比予想：-0.3％、12月：+0.3％）

・22:30 米・1月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+1.6％、12月：-0.6％）

・22:30 米・1月コアPCE価格指数（前年比予想：+5.2％、12月：+4.9％）

・22:30 米・1月耐久財受注速報値（前月比予想：+1.0％、12月：-0.7％）

・24:00 米・1月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+0.2％、12月：-3.8％）

・24:00 米・2月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：61.7、速報値：61.7）

・ユーロ圏財務相会合《KK》