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ピアズ ストップ高、個室サービス「RemoteworkBOX」が稼働台数シェアNo.1／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:19JST <7066> ピアズ 406 +80
ストップ高。子会社の2Links（東京都港区）が運営する個室サービス「RemoteworkBOX」が、公衆個室ブース稼働台数のシェアNo.1を獲得したと発表している。日本マーケティングリサーチ機構による調査で、対象主要4サービスの中で33.8％を占めた。2Linksは全国で294台の個室ワークブースを設置・運営しており、他のサービスとの連携も視野に9月までに1都3県を中心に1000台の設置を目指すとしている。《ST》
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