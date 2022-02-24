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細谷火工 大幅に続伸、ウクライナへの軍事攻撃開始報道で投資資金流入／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:52JST <4274> 細谷火工 1650 +269
大幅に続伸。ロシア軍がウクライナに軍事攻撃を開始するとの報道を受け、防衛関連銘柄の一角として買われている。ロシアのプーチン大統領は国民向けのテレビ演説で、ウクライナ東部の住民保護を目的に特別な軍事作戦を実施すると表明。米テレビはウクライナの首都キエフで爆発音がしたと伝えた。地政学リスクの高まりを受け、自衛隊を主要取引先とする細谷火工に投資資金が流入しているようだ。《ST》
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