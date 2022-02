「パフューム クローゼット」楽曲衣装から着想の新作ウェア、“ポリゴンウェイブ”シャツや“再生”ドレス

パフューム(Perfume)のファッションプロジェクト「パフューム クローゼット(Perfume Closet)」第6弾の、新作アパレルラインが登場。東京・ラフォーレ原宿を皮切りに、2022年3月1日(火)より順次、全国7都市で期間限定ショップが開催される。

■「パフューム クローゼット」第6弾の新作アパレル

アリーナを大胆に使用した演出が話題となったライブ「Perfume LIVE 2022 [polygon wave]」の再演を2022年1月に開催し、3月9日(水)にはのTBS火曜ドラマ「ファイトソング」主題歌「Flow」のリリースも予定されているなど、2022年も精力的に音楽活動を続けているパフューム。

そんなパフュームによるファッションプロジェクト「パフューム クローゼット」に、パフュームの楽曲衣装からインスパイアされた新作アパレルが登場する。

■「ポリゴンウェイヴ」・「再生」・「If you wanna」の衣装から着想

モチーフとなっているのは、「ポリゴンウェイヴ」・「再生」・「If you wanna」の3楽曲。「ポリゴンウェイヴ」のグラフィカルな格子模様を落とし込んだブラウスやドレス、フーディー、モノトーンの花柄をあしらった「If you wanna」のTシャツ、「再生」の淡い水色が印象的なハイネックドレスなどが展開される。

ウィメンズアイテムだけでなく、ユニセックスで着用可能なメンズアイテムも含めたアパレル全25種類を用意。アパレルに加えて、トミカとコラボした「パフューム クローゼット」ファッショントラックのミニカーも発売される。

■東京・大阪・福岡など7都市で期間限定ショップ

新作アパレルの発売に連動して、東京、博多、広島、京都、大阪、名古屋、仙台の全国7都市にて期間限定ショップを順次開催。「パフューム クローゼット」の新作を揃える他、パフュームが着用した「ポリゴンウェイヴ」の実際の楽曲衣装を初展示する。加えて、インスタARフィルターを使用した写真撮影も楽しめる。

■ラフォーレ原宿では限定メニューも

さらに、ラフォーレ原宿では「パフューム クローゼット」とコラボレーションした期間限定メニューを3月1日(火)から3月11日(金)まで提供。パフュームの世界観を表現したメニューや、オリジナルラッピングを施したスイーツ、ドリンクなどが販売される。

【詳細】

「パフューム クローゼット」第6弾 新作アパレルライン



■期間限定ショップ

・東京

会期:2022年3月1日(火)~3月7日(月) 11:00~20:00

会場:ラフォーレ原宿 1階 エントランス・2階 CONTAINER

・博多

会期:3月11日(金)~3月13日(日) 11:00~20:00

会場:カイタックスクエアガーデン 1階中央吹抜け広場

・広島

会期:3月18日(金)~3月21日(月) 10:00~19:30

会場:そごう広島店 新館玄関広場・新館4階

・京都

会期:3月25日(金)~3月27日(月) 10:00~20:00

会場:大丸京都店 1階 東洞院口・3階 婦人服イベントスペース

・大阪

会期:4月1日(金)~4月3日(月) 10:00~20:00

会場:大阪タカシマヤ 1階 東側エントランス・3階ローズエクエア

・名古屋

会期:4月15日(金)~4月17日(月) 11:00~20:00

会場:グローバルゲート 1階オープンエアプラザ・アトリウム

・仙台

会期:4月22日(金)~4月24日(月) 10:00~20:00

会場:仙台AER AER広場・AER1階アトリウム

※アーティストオンラインショップ「アスマート」では、3月1日(火) 11:00~販売。

■アイテム例

・High Neck Blouse/Inspired by ポリゴンウェイヴ 13,000円

・Camisole Flare Dress/Inspired byポリゴンウェイヴ 24,000円

・Sheer Chiffon Shirts/Inspired byポリゴンウェイヴ 16,000円

・Camisole Pleats Dress/Inspired byポリゴンウェイヴ 24,000円

・Sheer Chiffon Blouse/Inspired byポリゴンウェイヴ 14,000円

・Hoodie/Inspired by ポリゴンウェイヴ 17,000円

・Half Pants/Inspired byポリゴンウェイヴ 15,000円

・T-shirts/Inspired by If you wanna 13,000円

・Long Pants/Inspired by If you wanna 25,000円

・High Neck Dress/Inspired by 再生 14,800円

・HINO DUTRO Perfume Closet TRUCK 1,000円

■ラフォーレ原宿×パフューム クローゼット コラボレーションメニュー

期間:3月1日(火)~3月11日(金)

場所:ラフォーレ原宿 対象飲食店舗

メニュー例:

・「MILKMILKMILK!」Perfume Closet グラデーションソーダ イートイン 748円・テイクアウト 734円

※本コラボレーションは、ラフォーレ原宿限定でのサービス。また、期間限定ショップの会期とは異なる。

※会期中、対象商品を購入すると、使い捨てランチョンマットを配布。数量限定につき、無くなり次第終了。