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「パフューム クローゼット」楽曲衣装から着想の新作ウェア、“ポリゴンウェイブ”シャツや“再生”ドレス
パフューム(Perfume)のファッションプロジェクト「パフューム クローゼット(Perfume Closet)」第6弾の、新作アパレルラインが登場。東京・ラフォーレ原宿を皮切りに、2022年3月1日(火)より順次、全国7都市で期間限定ショップが開催される。
■「パフューム クローゼット」第6弾の新作アパレル
アリーナを大胆に使用した演出が話題となったライブ「Perfume LIVE 2022 [polygon wave]」の再演を2022年1月に開催し、3月9日(水)にはのTBS火曜ドラマ「ファイトソング」主題歌「Flow」のリリースも予定されているなど、2022年も精力的に音楽活動を続けているパフューム。
そんなパフュームによるファッションプロジェクト「パフューム クローゼット」に、パフュームの楽曲衣装からインスパイアされた新作アパレルが登場する。
■「ポリゴンウェイヴ」・「再生」・「If you wanna」の衣装から着想
モチーフとなっているのは、「ポリゴンウェイヴ」・「再生」・「If you wanna」の3楽曲。「ポリゴンウェイヴ」のグラフィカルな格子模様を落とし込んだブラウスやドレス、フーディー、モノトーンの花柄をあしらった「If you wanna」のTシャツ、「再生」の淡い水色が印象的なハイネックドレスなどが展開される。
ウィメンズアイテムだけでなく、ユニセックスで着用可能なメンズアイテムも含めたアパレル全25種類を用意。アパレルに加えて、トミカとコラボした「パフューム クローゼット」ファッショントラックのミニカーも発売される。
■東京・大阪・福岡など7都市で期間限定ショップ
新作アパレルの発売に連動して、東京、博多、広島、京都、大阪、名古屋、仙台の全国7都市にて期間限定ショップを順次開催。「パフューム クローゼット」の新作を揃える他、パフュームが着用した「ポリゴンウェイヴ」の実際の楽曲衣装を初展示する。加えて、インスタARフィルターを使用した写真撮影も楽しめる。
■ラフォーレ原宿では限定メニューも
さらに、ラフォーレ原宿では「パフューム クローゼット」とコラボレーションした期間限定メニューを3月1日(火)から3月11日(金)まで提供。パフュームの世界観を表現したメニューや、オリジナルラッピングを施したスイーツ、ドリンクなどが販売される。
【詳細】
「パフューム クローゼット」第6弾 新作アパレルライン
■期間限定ショップ
・東京
会期：2022年3月1日(火)～3月7日(月) 11:00～20:00
会場：ラフォーレ原宿 1階 エントランス・2階 CONTAINER
・博多
会期：3月11日(金)～3月13日(日) 11:00～20:00
会場：カイタックスクエアガーデン 1階中央吹抜け広場
・広島
会期：3月18日(金)～3月21日(月) 10:00～19:30
会場：そごう広島店 新館玄関広場・新館4階
・京都
会期：3月25日(金)～3月27日(月) 10:00～20:00
会場：大丸京都店 1階 東洞院口・3階 婦人服イベントスペース
・大阪
会期：4月1日(金)～4月3日(月) 10:00～20:00
会場：大阪タカシマヤ 1階 東側エントランス・3階ローズエクエア
・名古屋
会期：4月15日(金)～4月17日(月) 11:00～20:00
会場：グローバルゲート 1階オープンエアプラザ・アトリウム
・仙台
会期：4月22日(金)～4月24日(月) 10:00～20:00
会場：仙台AER AER広場・AER1階アトリウム
※アーティストオンラインショップ「アスマート」では、3月1日(火) 11:00～販売。
■アイテム例
・High Neck Blouse/Inspired by ポリゴンウェイヴ 13,000円
・Camisole Flare Dress/Inspired byポリゴンウェイヴ 24,000円
・Sheer Chiffon Shirts/Inspired byポリゴンウェイヴ 16,000円
・Camisole Pleats Dress/Inspired byポリゴンウェイヴ 24,000円
・Sheer Chiffon Blouse/Inspired byポリゴンウェイヴ 14,000円
・Hoodie/Inspired by ポリゴンウェイヴ 17,000円
・Half Pants/Inspired byポリゴンウェイヴ 15,000円
・T-shirts/Inspired by If you wanna 13,000円
・Long Pants/Inspired by If you wanna 25,000円
・High Neck Dress/Inspired by 再生 14,800円
・HINO DUTRO Perfume Closet TRUCK 1,000円
■ラフォーレ原宿×パフューム クローゼット コラボレーションメニュー
期間：3月1日(火)～3月11日(金)
場所：ラフォーレ原宿 対象飲食店舗
メニュー例：
・「MILKMILKMILK!」Perfume Closet グラデーションソーダ イートイン 748円・テイクアウト 734円
※本コラボレーションは、ラフォーレ原宿限定でのサービス。また、期間限定ショップの会期とは異なる。
※会期中、対象商品を購入すると、使い捨てランチョンマットを配布。数量限定につき、無くなり次第終了。
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