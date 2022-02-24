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出来高変化率ランキング（10時台）～インパクトHD、明治機などがランクイン
*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～インパクトHD、明治機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月24日 10:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7744> ノーリツ鋼機 1967900 164880 1093.53% 22.99%
<4882> ペルセウス 2621600 219660 1093.48% 2.22%
<3915> テラスカイ 623300 69400 798.13% 10.82%
<2882> イートアンドHD 218300 36520 497.75% -1.67%
<2524> NZAM TPX 460650 77286 496.03% -0.89%
<4343> ファンタジー 300000 52880 467.32% -1.85%
<4918> アイビー 116400 21200 449.06% 2.74%
<7247> ミクニ 1224000 240720 408.47% 2.05%
<8273> イズミ 723800 161780 347.4% 1.1%
<2621> IS米国債20年ヘッジ有 266141 69972.8 280.35% -1.55%
<9602> 東宝 1033600 282940 265.31% 0.84%
<3083> シーズメン 1246400 374780 232.57% -7.21%
<2562>* 上場ダウH 265640 81392 226.37% -2.22%
<5726> 大阪チタ 741300 227400 225.99% 6.15%
<2292> SFoods 390400 123240 216.78% 0.47%
<3546> アレンザHD 206200 68640 200.41% -0.38%
<3087> ドトル日レス 663700 247240 168.44% -2%
<8200> リンガハット 451300 169060 166.95% -1.98%
<3228> 三栄建築 88600 33380 165.43% -0.25%
<6058> ベクトル 1043400 410100 154.43% 0.48%
<6067>* インパクトHD 329800 130360 152.99% 10.08%
<6334>* 明治機 1695500 691660 145.13% 14.47%
<9601> 松竹 187300 76420 145.09% -0.09%
<8125> ワキタ 134300 57920 131.87% 0.3%
<1695>* 小麦 1969500 853620 130.72% 9.04%
<9945> プレナス 239600 104060 130.25% -2.56%
<3492> タカラレーベン 8104 3708.6 118.52% 0%
<9740> CSP 180200 83240 116.48% -2.37%
<8168> ケーヨー 241400 115420 109.15% 0.11%
<8278>* フジ 1060700 511560 107.35% 5.5%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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