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出来高変化率ランキング（10時台）～インパクトHD、明治機などがランクイン

2022年2月24日 10:56

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記事提供元：フィスコ


*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～インパクトHD、明治機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月24日　10:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<7744> ノーリツ鋼機　　　 1967900 　164880　 1093.53% 22.99%
<4882> ペルセウス　　　　　2621600 　219660　 1093.48% 2.22%
<3915> テラスカイ　　　　　623300 　69400　 798.13% 10.82%
<2882> イートアンドHD　　218300 　36520　 497.75% -1.67%
<2524> NZAM TPX　　　460650 　77286　 496.03% -0.89%
<4343> ファンタジー　　　　300000 　52880　 467.32% -1.85%
<4918> アイビー　　　　　　116400 　21200　 449.06% 2.74%
<7247> ミクニ　　　　　　　1224000 　240720　 408.47% 2.05%
<8273> イズミ　　　　　　　723800 　161780　 347.4% 1.1%
<2621> IS米国債20年ヘッジ有　　266141 　69972.8　 280.35% -1.55%
<9602> 東宝　　　　　　　　1033600 　282940　 265.31% 0.84%
<3083> シーズメン　　　　　1246400 　374780　 232.57% -7.21%
<2562>* 上場ダウH　　　　　265640 　81392　 226.37% -2.22%
<5726> 大阪チタ　　　　　　741300 　227400　 225.99% 6.15%
<2292> SFoods　　　　390400 　123240　 216.78% 0.47%
<3546> アレンザHD　　　　206200 　68640　 200.41% -0.38%
<3087> ドトル日レス　　　　663700 　247240　 168.44% -2%
<8200> リンガハット　　　　451300 　169060　 166.95% -1.98%
<3228> 三栄建築　　　　　　88600 　33380　 165.43% -0.25%
<6058> ベクトル　　　　　　1043400 　410100　 154.43% 0.48%
<6067>* インパクトHD　　　329800 　130360　 152.99% 10.08%
<6334>* 明治機　　　　　　　1695500 　691660　 145.13% 14.47%
<9601> 松竹　　　　　　　　187300 　76420　 145.09% -0.09%
<8125> ワキタ　　　　　　　134300 　57920　 131.87% 0.3%
<1695>* 小麦　　　　　　　　1969500 　853620　 130.72% 9.04%
<9945> プレナス　　　　　　239600 　104060　 130.25% -2.56%
<3492> タカラレーベン　　　8104 　3708.6　 118.52% 0%
<9740> CSP　　　　　　　180200 　83240　 116.48% -2.37%
<8168> ケーヨー　　　　　　241400 　115420　 109.15% 0.11%
<8278>* フジ　　　　　　　　1060700 　511560　 107.35% 5.5%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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