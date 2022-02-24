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2/24の強弱材料

2022年2月24日 08:28

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記事提供元：フィスコ


*08:28JST 2/24
[強弱材料]

強気材料
・1ドル115.00-10円
・米原油先物は上昇（92.10、+0.19）
・米国景気の拡大
・海外のコロナ感染沈静化
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（26449.61、-461.26）
・NYダウは下落（33131.76、-464.85）
・ナスダック総合指数は下落（13037.49、-344.03）
・シカゴ日経先物は下落（26330、大阪比-100）
・SOX指数は下落（3277.80、-78.26）
・VIX指数は上昇（31.02、+2.21）
・米長期金利は上昇
・米国の早期連続利上げ懸念
・ウクライナ情勢の緊迫化
・コロナ流行の長期化

留意事項
・石油製品価格（21日時点）
・国債買い入れオペ
・全国百貨店売上高（1月）
・半導体製造装置販売高（1月）
・BeeXが東証マザーズに新規上場
・日本取引所グループの清田CEOが都内で講演
・NZ貿易収支（1月）
・台湾GDP（10-12月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米GDP改定値（10-12月）
・米新築住宅販売件数（1月）
・米7年債入札
・米モデルナ、アリババなど決算発表《ST》

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