

*08:28JST 2/24

[強弱材料]

強気材料

・1ドル115.00-10円

・米原油先物は上昇（92.10、+0.19）

・米国景気の拡大

・海外のコロナ感染沈静化

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（26449.61、-461.26）

・NYダウは下落（33131.76、-464.85）

・ナスダック総合指数は下落（13037.49、-344.03）

・シカゴ日経先物は下落（26330、大阪比-100）

・SOX指数は下落（3277.80、-78.26）

・VIX指数は上昇（31.02、+2.21）

・米長期金利は上昇

・米国の早期連続利上げ懸念

・ウクライナ情勢の緊迫化

・コロナ流行の長期化

留意事項

・石油製品価格（21日時点）

・国債買い入れオペ

・全国百貨店売上高（1月）

・半導体製造装置販売高（1月）

・BeeXが東証マザーズに新規上場

・日本取引所グループの清田CEOが都内で講演

・NZ貿易収支（1月）

・台湾GDP（10-12月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米GDP改定値（10-12月）

・米新築住宅販売件数（1月）

・米7年債入札

・米モデルナ、アリババなど決算発表《ST》