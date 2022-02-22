

*23:32JST 【市場反応】米12月FHFA住宅価格指数/ 20都市住宅価格指数、予想上回りドル買い

米連邦住宅金融局（FHFA）が発表した12月FHFA住宅価格指数は前月比＋1.2％となった。伸びは予想を上回った。同時刻に発表された12月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数は前年比＋18.56％と、11月+18.35%から伸びが鈍化予想に反して拡大。9月来で最大となった。

米国債相場は軟調。10年債利回りは1.95％まで上昇した。予想を上回った結果を受けてドル買いが強まり、ドル・円は115円03銭から115円16銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1350ドルから1.1340ドルまで弱含んだ。

【経済指標】

・米・12月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数：前年比＋18.56％（予想：+18.10％、11月：+18.35%←+18.29％）

・米・12月FHFA住宅価格指数：前月比＋1.2％（予想：+1.0％、11月：＋1.2％←+1.1％）《KY》