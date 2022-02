「平間至 写真展」美術館「えき」KYOTOで、安室奈美恵らアーティスト写真＆代表作など約180点

「平間至 写真展 すべては、音楽のおかげ Thank you for the photographs!」が、ジェイアール京都伊勢丹7階隣接の美術館「えき」KYOTOにて、2022年4月2日(土)から5月8日(日)まで開催される。

■タワレコ「NO MUSIC, NO LIFE.」など数々のアーティスト写真を撮影

「平間至 写真展」は、タワーレコードのキャンペーン「NO MUSIC, NO LIFE.」をはじめ、多くのアーティスト写真を撮影してきた写真家・平間至の写真展。

“音楽が聴こえてくるような躍動感あるポートレート”によって写真界に新たなスタイルを打ち出したと評される写真家・平間至は、宮城県塩竈市に祖父が開業した写真館に生まれ、クラシック音楽愛好家だった祖父や父の影響で幼少の頃から音楽に親しんでいた。

小学生の頃に聴いたオーケストラの生演奏や、10代でのめり込んだパンクロックといった音楽の原体験を経て、写真家として活動する現在も、平間至の制作背景には常にジャンルを超えた音楽が通奏低音として流れている。

■“写真と音楽”テーマに作品約180点を展示

「平間至 写真展」では、「写真と音楽」をテーマに、厳選された約180点の写真作品が登場。平間至の名を一躍世に知らしめた《モータードライヴ(MOTOR DRIVE)》をはじめ、安室奈美恵、細野晴臣、のんなど、これまで撮影された膨大なアーティストたちのポートレート、舞踊家・田中泯の《場踊り》を追い続けたシリーズ、心象風景を内省的に表現したシリーズ《光景》、そして2015年開業の「平間写真館TOKYO」で撮影された写真などが会場に勢揃いする。

【詳細】

「平間至 写真展 すべては、音楽のおかげ Thank you for the photographs!」

会期:2022年4月2日(土)~5月8日(日) ※会期中無休

会場:美術館「えき」KYOTO

住所:京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町 ジェイアール京都伊勢丹7階隣接

開館時間:10:00~19:30(入館締切:閉館30分前)

入館料:一般 900円(700円)、高・大学生 700円(500円)、小・中学生 500円(300円)

※( )内は前売料金

前売券販売期間:2月25日(金)~4月1日(金)

販売場所:当館チケット窓口(休館日除く)、京都駅ビルインフォメーション、チケットぴあ(Pコード685-920)、ローソンチケット(Lコード55158)

【問い合わせ先】

ジェイアール京都伊勢丹

TEL:075-352-1111(大代表)