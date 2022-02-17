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今日の注目スケジュール：貿易収支、米住宅着工件数、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など

2022年2月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米住宅着工件数、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(1月)　-1兆6000億円　-5824億円
08:50　コア機械受注(12月)　-2.0％　3.4％
08:50　輸出(1月)　17.3％　17.5％
08:50　輸入(1月)　37.2％　41.1％
08:50　対外・対内証券投資(先週)


月例経済報告(2月)

エッジテクノロジーが東証マザーズに新規上場(公開価格:350円)


＜海外＞
09:30　豪・失業率(1月)　　4.2％
16:00　フィリピン・中央銀行が政策金利発表　　2.00％
16:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(1月)　　22.8％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　14.00％　14.00％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
22:30　米・住宅着工件数(1月)　170.0万戸　170.2万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(1月)　175.0万戸　188.5万戸
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(2月)　19.7　23.2


20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(18日まで)

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・セントルイス連銀総裁が講演

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

欧州連合(EU)・アフリカ連合サミット(18日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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