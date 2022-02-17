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今日の注目スケジュール：貿易収支、米住宅着工件数、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米住宅着工件数、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(1月) -1兆6000億円 -5824億円
08:50 コア機械受注(12月) -2.0％ 3.4％
08:50 輸出(1月) 17.3％ 17.5％
08:50 輸入(1月) 37.2％ 41.1％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
月例経済報告(2月)
エッジテクノロジーが東証マザーズに新規上場(公開価格:350円)
＜海外＞
09:30 豪・失業率(1月) 4.2％
16:00 フィリピン・中央銀行が政策金利発表 2.00％
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(1月) 22.8％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 14.00％ 14.00％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週)
22:30 米・住宅着工件数(1月) 170.0万戸 170.2万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(1月) 175.0万戸 188.5万戸
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(2月) 19.7 23.2
20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議(18日まで)
米・クリーブランド連銀総裁が講演
米・セントルイス連銀総裁が講演
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
欧州連合(EU)・アフリカ連合サミット(18日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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