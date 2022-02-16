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HANATOUR 大幅に3日ぶり反発、アリババグループのオンライン旅行サービスと連携開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:25JST <6561> HANATOUR 837 +111
大幅に3日ぶり反発。中国のEC大手アリババグループが運営するオンライン旅行サービスプラットフォーム「Fliggy（フリギー）」とシステム連携（API連携）を開始したと発表している。同プラットフォームで自社商品を販売することで売上の拡大を図る。また、21年12月期の営業損益は新型コロナウイルスの感染再拡大が響き、20.23億円の赤字（前期実績21.86億円の赤字）で着地した。22年12月期予想は非開示。《ST》
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