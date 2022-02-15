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東証業種別ランキング：サービス業が下落率トップ
*15:37JST 東証業種別ランキング：サービス業が下落率トップ
サービス業が下落率トップ。そのほか保険業、鉱業、空運業、銀行業なども下落。一方、ゴム製品が上昇率トップ。そのほか小売業、食料品、倉庫・運輸関連業、水産・農林業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. ゴム製品 ／ 3,329.2 ／ 2.01
2. 小売業 ／ 1,321.21 ／ 1.05
3. 食料品 ／ 1,718.98 ／ 0.70
4. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,834.66 ／ 0.67
5. 水産・農林業 ／ 472.31 ／ 0.45
6. 陸運業 ／ 1,804.27 ／ 0.42
7. 精密機器 ／ 9,727.1 ／ 0.14
8. 繊維業 ／ 560.54 ／ 0.06
9. 医薬品 ／ 2,924.11 ／ -0.01
10. その他製品 ／ 3,590.92 ／ -0.14
11. パルプ・紙 ／ 516.37 ／ -0.20
12. 建設業 ／ 1,158.6 ／ -0.23
13. ガラス・土石製品 ／ 1,154.92 ／ -0.28
14. 情報・通信業 ／ 4,449.9 ／ -0.33
15. その他金融業 ／ 727.66 ／ -0.42
16. 電力・ガス業 ／ 337.63 ／ -0.47
17. 電気機器 ／ 3,493.99 ／ -0.52
18. 化学工業 ／ 2,125.11 ／ -0.56
19. 金属製品 ／ 1,216.46 ／ -0.61
20. 輸送用機器 ／ 3,516.8 ／ -0.62
21. 証券業 ／ 391.04 ／ -0.97
22. 不動産業 ／ 1,445.06 ／ -1.10
23. 非鉄金属 ／ 1,067.45 ／ -1.23
24. 海運業 ／ 1,066.51 ／ -1.25
25. 機械 ／ 2,080.43 ／ -1.28
26. 石油・石炭製品 ／ 1,066.76 ／ -1.31
27. 卸売業 ／ 2,017.08 ／ -1.51
28. 鉄鋼 ／ 461.68 ／ -2.04
29. 銀行業 ／ 163.52 ／ -2.09
30. 空運業 ／ 200.1 ／ -2.69
31. 鉱業 ／ 337.04 ／ -3.17
32. 保険業 ／ 1,242.59 ／ -3.45
33. サービス業 ／ 2,683.79 ／ -4.19《FA》
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