ロボペイ　ストップ安売り気配、22年12月期は営業赤字予想、マーケティング投資など実施／新興市場スナップショット



*13:03JST <4374> ロボペイ 1451 ウ -

ストップ安売り気配。22年12月期の営業損益予想を1.95億円の赤字-0.91億円の赤字と発表している。売上高は前期比17.9-25.4％増の16.44-17.48億円に拡大するが、サービス拡販強化を目的にマーケティング投資や人員拡充などを実施することから営業赤字となる見込み。21年12月期の営業損益は133.1％増の2.01億円の黒字で着地した。ペイメント事業が好調に推移したほか、フィナンシャルクラウド事業の損失が縮小した。《ST》