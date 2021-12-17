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出来高変化率ランキング（10時台）～双信電機、戸田工などがランクイン

2021年12月17日 10:44

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記事提供元：フィスコ


*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～双信電機、戸田工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月17日　10:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2438> アスカネット　　　 1351700 　126780　 966.18% -2.2%
<4558> 中京医薬　　　　　　1642900 　161740　 915.77% 5.53%
<4599> ステムリム　　　　　7022000 　882200　 695.96% -20.3%
<3604> 川本産業　　　　　　220200 　38920　 465.78% 2.89%
<2625> iFETPX　　　　35142 　6392.4　 449.75% -0.6%
<4592> サンバイオ　　　　　1967800 　376420　 422.77% 1.64%
<1659> IS米国リートETF　　　　　　46433 　9527.4　 387.36% -0.65%
<1899> 福田組　　　　　　　76700 　22900　 234.93% 0%
<2568>* 上場NSQ　　　　　175590 　53382　 228.93% -3.2%
<4221> 大倉工　　　　　　　126900 　39100　 224.55% -0.4%
<3302> 帝繊維　　　　　　　185900 　59600　 211.91% -0.23%
<1397> SMAM225　　　191 　64　 198.44% -0.61%
<7254> ユニバンス　　　　　1775400 　604280　 193.8% 10.95%
<9260> Wismettac　83300 　30080　 176.93% 0%
<3202> ダイトウボウ　　　　300300 　109740　 173.65% 1%
<2569> 上場NSQA　　　　419730 　170710　 145.87% -2.72%
<3950> ザ・パック　　　　　88500 　36400　 143.13% -0.6%
<7372> デコルテHD　　　　169900 　74280　 128.73% 2.36%
<3542> VEGA　　　　　　70200 　33160　 111.7% 0%
<3097> 物語コーポ　　　　　173500 　82160　 111.17% -3.39%
<9722> 藤田観　　　　　　　102200 　49020　 108.49% -0.88%
<1699> 野村原油　　　　　　5426790 　2633054　 106.1% 0.19%
<1595> NZAMJリート　　57620 　28316　 103.49% -0.41%
<6938>* 双信電機　　　　　　270200 　138140　 95.6% 5.99%
<7729> 東京精　　　　　　　452900 　235320　 92.46% -4.59%
<4326> インテージHD　　　161400 　84200　 91.69% -1.65%
<3488> ザイマックス・リート　　　　1294 　701.8　 84.38% -0.52%
<4100>* 戸田工　　　　　　　353500 　191920　 84.19% 6.61%
<1814>* 大末建　　　　　　　134000 　84640　 58.32% -2.08%
<2702> マクドナルド　　　　1251100 　791900　 57.99% 0.58%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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