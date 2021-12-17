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出来高変化率ランキング（10時台）～双信電機、戸田工などがランクイン
*10:44JST 出来高変化率ランキング（10時台）～双信電機、戸田工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月17日 10:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2438> アスカネット 1351700 126780 966.18% -2.2%
<4558> 中京医薬 1642900 161740 915.77% 5.53%
<4599> ステムリム 7022000 882200 695.96% -20.3%
<3604> 川本産業 220200 38920 465.78% 2.89%
<2625> iFETPX 35142 6392.4 449.75% -0.6%
<4592> サンバイオ 1967800 376420 422.77% 1.64%
<1659> IS米国リートETF 46433 9527.4 387.36% -0.65%
<1899> 福田組 76700 22900 234.93% 0%
<2568>* 上場NSQ 175590 53382 228.93% -3.2%
<4221> 大倉工 126900 39100 224.55% -0.4%
<3302> 帝繊維 185900 59600 211.91% -0.23%
<1397> SMAM225 191 64 198.44% -0.61%
<7254> ユニバンス 1775400 604280 193.8% 10.95%
<9260> Wismettac 83300 30080 176.93% 0%
<3202> ダイトウボウ 300300 109740 173.65% 1%
<2569> 上場NSQA 419730 170710 145.87% -2.72%
<3950> ザ・パック 88500 36400 143.13% -0.6%
<7372> デコルテHD 169900 74280 128.73% 2.36%
<3542> VEGA 70200 33160 111.7% 0%
<3097> 物語コーポ 173500 82160 111.17% -3.39%
<9722> 藤田観 102200 49020 108.49% -0.88%
<1699> 野村原油 5426790 2633054 106.1% 0.19%
<1595> NZAMJリート 57620 28316 103.49% -0.41%
<6938>* 双信電機 270200 138140 95.6% 5.99%
<7729> 東京精 452900 235320 92.46% -4.59%
<4326> インテージHD 161400 84200 91.69% -1.65%
<3488> ザイマックス・リート 1294 701.8 84.38% -0.52%
<4100>* 戸田工 353500 191920 84.19% 6.61%
<1814>* 大末建 134000 84640 58.32% -2.08%
<2702> マクドナルド 1251100 791900 57.99% 0.58%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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