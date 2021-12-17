コスモ・バイオ　大幅に3日続伸、21年12月期の期末配当予想を24円に増額修正／新興市場スナップショット



*09:56JST <3386> コスモ・バイオ 1189 +35

大幅に3日続伸。21年12月期の期末配当を従来予想の14.00円から24.00円（前期末実績26.00円）に増額修正している。年間配当は26.00円から36.00円（前期実績34.00円）となる。業績や経営環境などを総合的に勘案したとしている。コスモ・バイオの同期の純利益予想は前期比6.5％減の6.30億円だが、11月5日に発表した第3四半期累計（21年1-9月）の純利益は6.15億円で、進捗率は97.6％に達していた。《ST》