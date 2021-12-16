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シイエヌエス 大幅に6日ぶり反発、22年5月期第2四半期の営業利益予想を上方修正、デジタル推進など好調／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:06JST <4076> シイエヌエス 1593 +160
大幅に6日ぶり反発。22年5月期第2四半期累計（21年6-11月）の営業利益を従来予想の1.99億円から2.96億円（前年同期実績は非開示）に上方修正している。デジタル革新推進事業やシステム基盤事業が当初計画以上に好調に推移しているため。若手エンジニアの即戦力化に伴う受注案件の増加も利益を押し上げる見通し。通期予想（前期比2.0％増の4.67億円）は、新型コロナウイルス感染拡大の影響が不透明として据え置いた。《ST》
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