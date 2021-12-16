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今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米住宅着工件数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米住宅着工件数など
＜国内＞
0-6023億円 -674億円
08:50 輸出(11月) 21.6％ 9.4％
08:50 輸入(11月) 40.0％ 26.7％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
09:30 製造業PMI(12月) 54.5
09:30 サービス業PMI(12月) 53.0
09:30 総合PMI(12月) 53.3
14:00 首都圏新築分譲マンション(11月) -38.8％
15:00 全銀協会長が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
True Dataが東証マザーズに新規上場(公開価格:2220円)
ブロードエンタープライズが東証マザーズに新規上場(公開価格:2790円)
＜海外＞
06:45 NZ・GDP速報(7-9月) -1.6％ 17.4％
09:30 豪・失業率(11月) 5.0％ 5.2％
17:30 独・製造業PMI(12月) 57.1 57.4
17:30 独・サービス業PMI(12月) 52.0 52.7
17:30 独・総合PMI(12月) 52.2
17:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 -0.75％ -0.75％
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(12月) 57.7 58.4
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月) 54.5 55.9
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(12月) 54.2 55.4
18:30 英・製造業PMI(12月) 57.6 58.1
18:30 英・サービス業PMI(12月) 57.5 58.5
18:30 英・総合PMI(12月) 57.6
19:00 欧・ユーロ圏貿易収支(10月) 73億ユーロ
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月15日まで1カ月間) 1.18％
20:00 ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 14.00％ 15.00％
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.10％
21:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
22:30 米・住宅着工件数(11月) 157.0万戸 152.0万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(11月) 167.0万戸 165.3万戸
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 18.4万件
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月) 26.5 39.0
23:15 米・鉱工業生産指数(11月) 0.7％ 1.6％
23:15 米・設備稼働率(11月) 76.8％ 76.4％
23:45 米・製造業PMI(12月) 58.3
23:45 米・サービス業PMI(12月) 58.0
23:45 米・総合PMI(12月) 57.2
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 5.25％ 5.00％
台湾・中央銀行が政策金利発表 1.13％ 1.13％
欧・EU首脳会議
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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