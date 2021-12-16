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今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米住宅着工件数など

2021年12月16日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米住宅着工件数など
＜国内＞
0-6023億円　-674億円
08:50　輸出(11月)　21.6％　9.4％
08:50　輸入(11月)　40.0％　26.7％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
09:30　製造業PMI(12月)　　54.5
09:30　サービス業PMI(12月)　　53.0
09:30　総合PMI(12月)　　53.3
14:00　首都圏新築分譲マンション(11月)　　-38.8％
15:00　全銀協会長が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

True Dataが東証マザーズに新規上場(公開価格:2220円)

ブロードエンタープライズが東証マザーズに新規上場(公開価格:2790円)


＜海外＞
06:45　NZ・GDP速報(7-9月)　-1.6％　17.4％
09:30　豪・失業率(11月)　5.0％　5.2％
17:30　独・製造業PMI(12月)　57.1　57.4
17:30　独・サービス業PMI(12月)　52.0　52.7
17:30　独・総合PMI(12月)　　52.2
17:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　-0.75％　-0.75％
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(12月)　57.7　58.4
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(12月)　54.5　55.9
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(12月)　54.2　55.4
18:30　英・製造業PMI(12月)　57.6　58.1
18:30　英・サービス業PMI(12月)　57.5　58.5
18:30　英・総合PMI(12月)　　57.6
19:00　欧・ユーロ圏貿易収支(10月)　　73億ユーロ
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月15日まで1カ月間)　　1.18％
20:00　ブ・中央銀行が四半期インフレ報告公表
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　14.00％　15.00％
21:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.10％
21:45　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　0％　0％
22:30　米・住宅着工件数(11月)　157.0万戸　152.0万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(11月)　167.0万戸　165.3万戸
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　18.4万件
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月)　26.5　39.0
23:15　米・鉱工業生産指数(11月)　0.7％　1.6％
23:15　米・設備稼働率(11月)　76.8％　76.4％
23:45　米・製造業PMI(12月)　　58.3
23:45　米・サービス業PMI(12月)　　58.0
23:45　米・総合PMI(12月)　　57.2
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　5.25％　5.00％


台湾・中央銀行が政策金利発表　1.13％　1.13％

欧・EU首脳会議


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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