

*17:32JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は152円07銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2022年3月限

寄付151円99銭 高値152円09銭 安値151円97銭 引け152円07銭

売買高総計16078枚

2年 431回 -0.115％

5年 149回 -0.100％

10年 364回 0.040％

20年 178回 0.450％

債券先物3月限は、151円99銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を受けて売りが先行し、151円97銭まで下げた。その後、日銀の国債買い入れオペの結果は強めとの見方から買いが強まり、152円09銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、10年債と20年債が買われ、5年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.65％、10年債は1.43％、30年債は1.82％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.37％、英国債は0.73％、オーストラリア10年債は1.55％、NZ10年債は2.33％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・22:30 米・11月小売売上高（前月比予想：+0.8％、10月：+1.7％）

・22:30 米・12月NY連銀製造業景気指数（予想：25.0、11月：30.9）

・22:30 米・11月輸入物価指数（前月比予想：+0.5％、10月：+1.5％）

・22:30 カナダ・11月消費者物価指数（前年比予想：+4.7％、10月：+4.7％）

・24:00 米・12月NAHB住宅市場指数（予想：84、11月：83）

・24:00 米・10月企業在庫（前月比予想：+1.1％、9月：+0.7％）

・04:00 米連邦公開市場委員会（FOMC）声明発表（政策金利は0.00-0.25％に据え置き予想）

・04:30 パウエル米FRB議長会見

・06:00 米・10月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（9月：+263億ドル）《KK》