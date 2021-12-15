山王　大幅に反発、22年7月期第1四半期の営業利益11倍、国内が黒字転換／新興市場スナップショット



*09:43JST <3441> 山王 1586 +106

大幅に反発。22年7月期第1四半期（21年8-10月）の営業利益を前年同期比1017.8％増の1.48億円と発表している。5Gを中心とする通信向けに加え、産業機器向け、自動車向けの受注活動や生産拡充が奏功し、国内セグメントが黒字に転換した。第2四半期累計予想は249.4％増の1.60億円、通期予想は前期比14.1％増の3.00億円で据え置いた。進捗率はそれぞれ92.5％、49.3％に達している。《ST》