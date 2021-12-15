

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

＜国内＞

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)

13:30 第3次産業活動指数(10月) 1.2％ 0.5％



半導体業界の展示会「セミコンジャパン」が開幕(17日まで)

ネットプロテクションズホールディングスが東証1部に新規上場(公開価格:1450円)



＜海外＞

06:45 NZ・経常収支(7-9月) -78.25億NZドル -13.96億NZドル

10:30 中・新築住宅価格(11月) 0.25％

11:00 中・鉱工業生産指数(11月) 3.8％ 3.5％

11:00 中・小売売上高(11月) 4.8％ 4.9％

11:00 中・不動産投資(11月) 5.9％ 7.2％

11:00 中・固定資産投資(都市部)(11月) 5.4％ 6.1％

11:00 中・調査失業率(11月) 4.9％ 4.9％

16:00 英・消費者物価コア指数(11月) 3.4％

16:00 英・生産者物価産出指数(11月) 8.1％ 8.0％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(12月) 1.19％

20:30 印・貿易収支(11月) -232.700億ドル -197.257億ドル

21:00 ブ・経済活動(10月) -0.27％

22:30 加・消費者物価指数(11月) 4.7％

22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(12月) 25.0 30.9

22:30 米・小売売上高(11月) 0.8％ 1.7％

22:30 米・輸入物価指数(11月) 0.8％ 1.2％

24:00 米・NAHB住宅市場指数(12月) 84 83

24:00 米・企業在庫(10月) 1.0％ 0.7％

25:00 露・GDP(7-9月) 4.4％ 4.3％

28:00 米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表 0.25％ 0.25％

30:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(10月) 263億ドル



米・FOMC終了後、パウエルFRB議長が記者会見



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》