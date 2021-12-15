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今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2021年12月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中鉱工業生産指数、中小売売上高、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
13:30　第3次産業活動指数(10月)　1.2％　0.5％


半導体業界の展示会「セミコンジャパン」が開幕(17日まで)

ネットプロテクションズホールディングスが東証1部に新規上場(公開価格:1450円)


＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(7-9月)　-78.25億NZドル　-13.96億NZドル
10:30　中・新築住宅価格(11月)　　0.25％
11:00　中・鉱工業生産指数(11月)　3.8％　3.5％
11:00　中・小売売上高(11月)　4.8％　4.9％
11:00　中・不動産投資(11月)　5.9％　7.2％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(11月)　5.4％　6.1％
11:00　中・調査失業率(11月)　4.9％　4.9％
16:00　英・消費者物価コア指数(11月)　　3.4％
16:00　英・生産者物価産出指数(11月)　8.1％　8.0％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(12月)　　1.19％
20:30　印・貿易収支(11月)　-232.700億ドル　-197.257億ドル
21:00　ブ・経済活動(10月)　　-0.27％
22:30　加・消費者物価指数(11月)　　4.7％
22:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(12月)　25.0　30.9
22:30　米・小売売上高(11月)　0.8％　1.7％
22:30　米・輸入物価指数(11月)　0.8％　1.2％
24:00　米・NAHB住宅市場指数(12月)　84　83
24:00　米・企業在庫(10月)　1.0％　0.7％
25:00　露・GDP(7-9月)　4.4％　4.3％
28:00　米・連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表　0.25％　0.25％
30:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(10月)　　263億ドル


米・FOMC終了後、パウエルFRB議長が記者会見


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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