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東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほかサービス業、陸運業、鉱業、証券業なども下落。一方、保険業が上昇率トップ。そのほか医薬品、電力・ガス業、輸送用機器、銀行業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 保険業 ／ 1,138.85 ／ 1.57
2. 医薬品 ／ 2,953.17 ／ 0.97
3. 電力・ガス業 ／ 330.39 ／ 0.87
4. 輸送用機器 ／ 3,384.93 ／ 0.70
5. 銀行業 ／ 144.48 ／ 0.45
6. 食料品 ／ 1,691.94 ／ 0.39
7. 水産・農林業 ／ 444.62 ／ 0.23
8. パルプ・紙 ／ 499.02 ／ 0.18
9. ゴム製品 ／ 3,428.77 ／ 0.16
10. ガラス・土石製品 ／ 1,198.44 ／ 0.13
11. 鉄鋼 ／ 430.37 ／ 0.12
12. 情報・通信業 ／ 4,733.23 ／ 0.09
13. 繊維業 ／ 575.47 ／ 0.03
14. 精密機器 ／ 11,254.13 ／ -0.02
15. 卸売業 ／ 1,885.63 ／ -0.07
16. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,836.93 ／ -0.08
17. 石油・石炭製品 ／ 994.87 ／ -0.09
18. 金属製品 ／ 1,334.22 ／ -0.12
19. 建設業 ／ 1,123.79 ／ -0.14
20. 化学工業 ／ 2,280.8 ／ -0.20
21. 小売業 ／ 1,309.05 ／ -0.27
22. その他製品 ／ 3,527.58 ／ -0.38
23. その他金融業 ／ 715.98 ／ -0.41
24. 電気機器 ／ 4,006.69 ／ -0.75
25. 海運業 ／ 938.32 ／ -0.77
26. 非鉄金属 ／ 956.65 ／ -0.77
27. 機械 ／ 2,301.09 ／ -0.89
28. 不動産業 ／ 1,368.93 ／ -0.89
29. 証券業 ／ 378.06 ／ -0.92
30. 鉱業 ／ 282.69 ／ -0.94
31. 陸運業 ／ 1,757.23 ／ -1.18
32. サービス業 ／ 3,000.48 ／ -1.24
33. 空運業 ／ 179.37 ／ -2.71《FA》
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