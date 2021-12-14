

*15:39JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。そのほかサービス業、陸運業、鉱業、証券業なども下落。一方、保険業が上昇率トップ。そのほか医薬品、電力・ガス業、輸送用機器、銀行業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 保険業 ／ 1,138.85 ／ 1.57

2. 医薬品 ／ 2,953.17 ／ 0.97

3. 電力・ガス業 ／ 330.39 ／ 0.87

4. 輸送用機器 ／ 3,384.93 ／ 0.70

5. 銀行業 ／ 144.48 ／ 0.45

6. 食料品 ／ 1,691.94 ／ 0.39

7. 水産・農林業 ／ 444.62 ／ 0.23

8. パルプ・紙 ／ 499.02 ／ 0.18

9. ゴム製品 ／ 3,428.77 ／ 0.16

10. ガラス・土石製品 ／ 1,198.44 ／ 0.13

11. 鉄鋼 ／ 430.37 ／ 0.12

12. 情報・通信業 ／ 4,733.23 ／ 0.09

13. 繊維業 ／ 575.47 ／ 0.03

14. 精密機器 ／ 11,254.13 ／ -0.02

15. 卸売業 ／ 1,885.63 ／ -0.07

16. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,836.93 ／ -0.08

17. 石油・石炭製品 ／ 994.87 ／ -0.09

18. 金属製品 ／ 1,334.22 ／ -0.12

19. 建設業 ／ 1,123.79 ／ -0.14

20. 化学工業 ／ 2,280.8 ／ -0.20

21. 小売業 ／ 1,309.05 ／ -0.27

22. その他製品 ／ 3,527.58 ／ -0.38

23. その他金融業 ／ 715.98 ／ -0.41

24. 電気機器 ／ 4,006.69 ／ -0.75

25. 海運業 ／ 938.32 ／ -0.77

26. 非鉄金属 ／ 956.65 ／ -0.77

27. 機械 ／ 2,301.09 ／ -0.89

28. 不動産業 ／ 1,368.93 ／ -0.89

29. 証券業 ／ 378.06 ／ -0.92

30. 鉱業 ／ 282.69 ／ -0.94

31. 陸運業 ／ 1,757.23 ／ -1.18

32. サービス業 ／ 3,000.48 ／ -1.24

33. 空運業 ／ 179.37 ／ -2.71《FA》