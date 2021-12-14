ティムコが11月決算に投資有価証券売却益12百万円を計上へ

■業績予想については精査中、今後、要修正の場合は速やかに公表

ティムコ<7501>(JQS)は2021年11月期通期決算に投資有価証券売却益12百万円を特別利益にとして計上すると発表した。

投資有価証券売却日は2021年11月4日。売却有価証券は、上場株式1銘柄、投資信託1銘柄。コーポレートガバナンス・コードに基づく政策保有株式の見直し及び資本効率向上を図るため。21年11月期の通期業績予想については、その他の要因も含め精査中で、今後、業績予想の修正が必要となった場合は速やかに公表するとした。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【どう見るこの株】アオイ電子は業績上方修正を見直し突っ込み買いも一考余地（2021/08/15）

・【特集】９月末に株式分割の権利付き最終日を迎える銘柄に注目（2021/08/30）

・【特集】残りの夏相場は秋相場に備えて「オータニさ～ん」関連株などの癒し系投資も一法（2021/08/23）

・【どう見るこの株】安江工務店は２１年１２月期２Ｑ累計順調で通期上振れの可能性（2021/08/12）