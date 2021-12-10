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前日に動いた銘柄 part2 レーザーテック、セルソース、リファインバースグループなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 レーザーテック、セルソース、リファインバースグループなど
銘柄名<コード>9日終値⇒前日比
レーザーテック<6920> 31100 +470
SOX指数反落だがEUV露光装置の市場拡大期待続く。
日本航空<9201> 2210 +20
オミクロン株への警戒感も後退で海外空運株なども高い。
塩野義製薬<4507> 7809 +116
ジェフリーズ証券では投資判断を格上げ。
パレモ・ホールディングス<2778> 222 +50
特に材料なく短期資金の値幅取りの動きに。
東京ソワール<8040> 1132 +17
連日ストップ高の好地合いを引き継ぐ形に。
オーミケンシ<3111> 335 +47
特に材料観測されず仕掛け的な動きが強まるか。
ミズホメディー<4595> 2287 -280
新型コロナへの警戒感後退が逆風にも。
ストリーム<3071> 104 -7
8-10月期は一段と営業減益幅が拡大へ。
ナガホリ<8139> 270 -48
信用取引規制の強化を嫌気へ。
アイフリークモバイル<3845> 197+50
HashPortとNFTマーケットプレイス「CREPOS NFT マーケット(仮)」の開設及び
NFT分野における新たな取り組みの開始に関する契約締結について発表。
セルソース<4880> 7870 +870
21年10月期予想を上方修正、営業利益は7.59億円から9.92億円に引き上げ。
ステラファーマ<4888> 600 +36
バイオ株の一角には連日の物色散見。
トレードワークス<3997> 1085 +150
オンライン免税ECサービス「Tax Free Online」を運営するアイエント社と協業。
スマレジ<4431> 2847 +14
ロイヤルゲート子会社化、
クレジットカード決済におけるサプライチェーン見直しへ。
エーアイ<4388> 887 -110
22年3月期予想を大幅に下方修正、期末配当も6.5円減配の2円（従来8.50円）に。
エイケン工業<7265> 2641 -484
22年10月期の営業利益予想は前期比41.9％減の3.30億円。
ユークス<4334> 602 -46
先回りで買われていたなか、8-10月期の決算内容で期待感剥落か。
シーズメン<3083> 1801 +131
短期資金の関心続く。
リファインバースグループ<7375> 1917 +265
廃タイルカーペット回収網の拡大について発表。《FA》
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