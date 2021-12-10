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米国株式ランキング：リングセントラルが13％超下落
*06:50JST 米国株式ランキング：リングセントラルが13％超下落
■ 主な出来高上位銘柄 終値 前日比 ％アップル 174.56 -0.52 -0.30%コムキャスト 47.81 -1.13 -2.31%ＡＴ＆Ｔ 22.94 -0.23 -0.99%フォード・モーター 19.57 -0.24 -1.21%エヌビディア 304.90 -13.36 -4.20%バンク・オブ・アメリカ 44.49 +0.33 +0.75%インテル 50.48 -1.27 -2.45%ＡＭＤ 138.10 -7.14 -4.92%マイクロソフト 333.10 -1.87 -0.56%シスコシステムズ 57.55 +0.53 +0.93%
■ 主な値上がり上位銘柄 終値 前日比 ％シエナ 71.93 +9.73 +15.64%ＲＨ 608.51 +31.55 +5.47%ホーメルフーズ 44.80 +2.01 +4.70%ＣＶＳヘルス 97.31 +4.21 +4.52%ルメンタム・ホールディングス 96.97 +3.56 +3.81%JAMF HOLDING 32.43 +1.03 +3.28%カービー 58.01 +1.71 +3.04%ALCOA CORP 49.98 +1.42 +2.92%ヒューマナ 452.28 +12.28 +2.79%アリスタネットワークス 128.66 +3.18 +2.53%
■ 主な値下がり上位銘柄 終値 前日比 ％リングセントラル 186.21 -28.30 -13.19%TUSIMPLE HOL 35.26 -4.57 -11.46%ペロトン・インタラクティブ 40.70 -5.21 -11.35%ゲームストップ 155.76 -17.89 -10.30%VROOM INC 12.22 -1.34 -9.88%UNITY SOFTWA 140.00 -13.94 -9.06%LEGALZOOMCOM 16.37 -1.61 -8.95%ＮＣＲ 40.25 -3.94 -8.92%ロク 235.09 -20.99 -8.20%ウェイフェア 219.13 -18.85 -7.92%《FA》
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