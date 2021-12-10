関連記事
NY外為：ドル・円上昇、米30年債入札不調で10年債利回りは1.5％へ
記事提供元：フィスコ
*03:18JST NY外為：ドル・円上昇、米30年債入札不調で10年債利回りは1.5％へ
米財務省は220億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.895％。テイルはプラス0.32BP。応札倍率は2.22倍と、過去6回入札平均の2.92倍を下回り需要は弱かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は60.8％で、過去6回入札平均の64.2％を下回った。
結果は不調で、米国債相場は反落。10年債利回りは再び1.5％台へ上昇した。
ドル・円は113円27銭の安値から113円63銭まで上昇した。《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- NY外為：ドル指数は高止まり、米30年債入札待ち 12/10 02:34
- NY外為：ユーロ・ドル再び1.13ドル割れ、欧米金利差拡大観測 12/10 01:28
- 【市場反応】米10月卸売在庫改定値、過去最大の伸び、ドル買い強まる 12/10 00:22
- NY外為：ポンド・ドル年初来最安値から反発 12/ 9 23:26
- 【市場反応】米新規失業保険申請件数、52年ぶり低水準でドル強含む 12/ 9 22:56