

*03:18JST NY外為：ドル・円上昇、米30年債入札不調で10年債利回りは1.5％へ

米財務省は220億ドル規模の30年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは1.895％。テイルはプラス0.32BP。応札倍率は2.22倍と、過去6回入札平均の2.92倍を下回り需要は弱かった。外国中銀を含む間接入札者の落札比率は60.8％で、過去6回入札平均の64.2％を下回った。

結果は不調で、米国債相場は反落。10年債利回りは再び1.5％台へ上昇した。

ドル・円は113円27銭の安値から113円63銭まで上昇した。《KY》