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【M&A速報：2021/12/09（1）】財務省、政府保有の東京メトロ株の一部売却を発表 財政制度等審議会に諮問
*12:08JST 【M&A速報：2021/12/09（1）】財務省、政府保有の東京メトロ株の一部売却を発表 財政制度等審議会に諮問
■財務省、政府保有の東京メトロ株の一部売却を発表 財政制度等審議会に諮問
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【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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