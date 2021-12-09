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【M&A速報：2021/12/09（1）】財務省、政府保有の東京メトロ株の一部売却を発表　財政制度等審議会に諮問

2021年12月9日 12:08

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記事提供元：フィスコ


*12:08JST 【M&A速報：2021/12/09（1）】財務省、政府保有の東京メトロ株の一部売却を発表　財政制度等審議会に諮問
■財務省、政府保有の東京メトロ株の一部売却を発表　財政制度等審議会に諮問

■育児・家事支援サービス「東京かあさん」運営のぴんぴんころり、プレシリーズAで総額8200万円の資金調達を実施

■ゼロワンブースター、事業会社のスタートアップ連携活動を総合的にサポートするソフトウェア提供のInnoScouterを買収

■三陽工業、人材派遣・事業受託の極東ブレインを買収

■シール製品事業のバルカー、AIディープラーニング技術コンサルティング・開発のRidge-iと資本業務提携　INCJの保有株の一部を譲り受け

■蘭ロイヤルフィリップス、疾患管理システム「YaDoc」提供のインテグリティ・ヘルスケアとの提携を拡大へ　少数株主持ち分を取得

■JERA、豪州資源開発大手のSantos子会社から豪州バロッサ・カルディータガス田の権益12.5%を取得

■横河電機<6841>、電力系統・再生可能エネルギー電源向け高速制御ソフトウェア開発の米PXiSE社を買収

■日本コロムビアを傘下に持つフェイス<4295>、米RMBから臨時株主総会の招集請求に関する書面を受領

■CRE<3458>、運送管理SaaS「アセンド・ロジ」開発運営のascendと資本業務提携

■アイコム<6820>、光通信<9435>グループから大規模買付行為等にかかる情報リストに対する回答を受領

■ヨシムラ・フードHD<2884>シンガポール子会社、同国に食品工場兼食品用低温倉庫を所有するSharikat社を買収

■雷防護ソリューション事業のサンコーシヤ、マレーシアの雷保護製品・外部避雷設備製品開発・製造・販売のLVC社を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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