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今日の注目スケジュール：景況判断BSI大企業全産業、工作機械受注、中消費者物価指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景況判断BSI大企業全産業、工作機械受注、中消費者物価指数など
＜国内＞
08:50 景況判断BSI大企業全産業(10-12月) 3.3
08:50 景況判断BSI大企業製造業(10-12月) 7.0
08:50 マネーストック(11月)
08:50 対外・対内証券投資(先週)
11:00 東京オフィス空室率(11月) 6.47
15:00 工作機械受注(11月) 81.5％
＜海外＞
10:30 中・生産者物価指数(11月) 2.5％ 1.5％
10:30 中・消費者物価指数(11月) 11.7％ 13.5％
16:00 独・貿易収支(10月) 160億ユーロ
16:00 独・経常収支(10月) 196億ユーロ
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(12月7日まで1カ月間) 0.95％ 0.90％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 22.2万件
24:00 米・卸売在庫(10月) 2.2％
26:00 米・家計純資産(7-9月) 5兆8490億ドル
中・資金調達総額(11月、15日までに) 2兆7000億元 1兆5899億元
中・マネーサプライ(11月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(11月、15日までに) 1兆5450億元 8262億元
米・民主主義サミット(10日まで)
米・ミネアポリス連銀総裁がオンラインイベント(10日まで)で講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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