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今日の注目スケジュール：景況判断BSI大企業全産業、工作機械受注、中消費者物価指数など

2021年12月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景況判断BSI大企業全産業、工作機械受注、中消費者物価指数など
＜国内＞
08:50　景況判断BSI大企業全産業(10-12月)　　3.3
08:50　景況判断BSI大企業製造業(10-12月)　　7.0
08:50　マネーストック(11月)
08:50　対外・対内証券投資(先週)
11:00　東京オフィス空室率(11月)　　6.47
15:00　工作機械受注(11月)　　81.5％


＜海外＞
10:30　中・生産者物価指数(11月)　2.5％　1.5％
10:30　中・消費者物価指数(11月)　11.7％　13.5％
16:00　独・貿易収支(10月)　　160億ユーロ
16:00　独・経常収支(10月)　　196億ユーロ
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(12月7日まで1カ月間)　0.95％　0.90％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.2万件
24:00　米・卸売在庫(10月)　　2.2％
26:00　米・家計純資産(7-9月)　　5兆8490億ドル


中・資金調達総額(11月、15日までに)　2兆7000億元　1兆5899億元

中・マネーサプライ(11月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(11月、15日までに)　1兆5450億元　8262億元

米・民主主義サミット(10日まで)

米・ミネアポリス連銀総裁がオンラインイベント(10日まで)で講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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