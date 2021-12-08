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今日の注目スケジュール：GDP改定値、貿易収支、米JOLT求人件数など

2021年12月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、貿易収支、米JOLT求人件数など
＜国内＞
08:50　GDP改定値(7-9月)　-3.2％　-3.0％
08:50　名目GDP(7-9月)　-0.7％　-0.6％
08:50　GDPデフレーター(7-9月)　-1.1％　-1.1％
08:50　国際収支(経常収支)(10月)　1兆1684億円　1兆337億円
08:50　貿易収支(国際収支ベース)(10月)　1495億円　-2299億円
08:50　貸出動向 銀行計(11月)　　0.8％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(11月)　　0.9％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30　倒産件数(11月)　　-15.86％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(11月)　　55.5
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(11月)　　57.5


「サステナブル マテリアル展」開幕(10日まで)


＜海外＞
13:30　印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表　4.00％　4.00％
13:30　印・RBI現金準備率　4.00％　4.00％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月7日まで1カ月間)　　1.08％
21:00　ブ・小売売上高(10月)　1.0％　-1.3％
24:00　米・JOLT求人件数(10月)　　1043.8万件
24:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
30:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　9.25％　7.75％


欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州システミックリスク理事会(ESRB)のイベントで冒頭挨拶

独・連邦議会(下院)が新首相の指名選挙を予定、ショルツ政権発足へ


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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