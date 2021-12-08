

*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP改定値、貿易収支、米JOLT求人件数など

＜国内＞

08:50 GDP改定値(7-9月) -3.2％ -3.0％

08:50 名目GDP(7-9月) -0.7％ -0.6％

08:50 GDPデフレーター(7-9月) -1.1％ -1.1％

08:50 国際収支(経常収支)(10月) 1兆1684億円 1兆337億円

08:50 貿易収支(国際収支ベース)(10月) 1495億円 -2299億円

08:50 貸出動向 銀行計(11月) 0.8％

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(11月) 0.9％

10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)

13:30 倒産件数(11月) -15.86％

14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(11月) 55.5

14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(11月) 57.5



「サステナブル マテリアル展」開幕(10日まで)



＜海外＞

13:30 印・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 4.00％ 4.00％

13:30 印・RBI現金準備率 4.00％ 4.00％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月7日まで1カ月間) 1.08％

21:00 ブ・小売売上高(10月) 1.0％ -1.3％

24:00 米・JOLT求人件数(10月) 1043.8万件

24:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％

30:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表 9.25％ 7.75％



欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州システミックリスク理事会(ESRB)のイベントで冒頭挨拶

独・連邦議会(下院)が新首相の指名選挙を予定、ショルツ政権発足へ



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》